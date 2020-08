innenriks

– Folkehelseinstituttet jobbar med å gi tilrådingar rundt om det er situasjonar i Noreg der det kan vere aktuelt å tilrå munnbind. Det vil seie at det per no ikkje er planar om å gi eit generelt påbod om munnbind når ein er ute, til dømes, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NRK.

Regjeringa har kalla inn til pressekonferanse fredag klokka 14 . Der er det venta at bruk av munnbind vil bli eit tema.

