Høie fryktar skjenkjenekt kan føre til fleire heimefestar

– Eg er redd for det, det må eg ærleg innrømme at eg er. Derfor er vi veldig tydelege på at vi må halde reglane vi har i samfunnet. Ein må vite at når ein skal ha heimefest, kan det ikkje vere fleire enn 20, og ein skal jo halde éin meters avstand der og, seier Bent Høie på pressekonferansen på fredag.

– Det må ein tenkje gjennom viss ein skal halde ein privat fest heime. Spesielt ungdom, som jo ofte føler det kan vere kjekt å invitere nokon til. Også ungdom kan vere smitta utan å ha symptom, seier Høie.

