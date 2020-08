innenriks

På pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen fredag understreka han likevel at munnbind ikkje er eit alternativ til å halde avstand.

– Meteren vernar mykje betre enn munnbind. Men vi må ta innover oss at det er situasjonar der det er vanskeleg å halde på meteren. Då kan munnbind vere eit godt supplement i rushtida., sa Høie.

Grunnen til at regjeringa ikkje innfører ei tilråding no, er at dette krev kampanjar om rett bruk, og dessutan å sikre tilstrekkeleg tilgjenge.

