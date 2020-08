Ny innstramming frå laurdag: Skjenkestopp etter midnatt

innenriks

– Frå i morgon blir det forbode å servere alkohol etter midnatt i heile landet, sa helseminister Bent Høie (H) på pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen fredag.

Regjeringa vil gjere nye vurderingar av smittesituasjonen i byrjinga av september, men i denne omgangen blir det frå laurdag forbode med opne serveringsstader med alkohol etter midnatt. Forbodet gjeld i heile landet.

– Dette er stader med høg risiko for smittespreiing, noko vi òg ha sett internasjonalt. Det er så enkelt at ved bruk av alkohol ei stund, så vil dei fleste senke guarden litt og det er lettare å gløyme seg. Ein kan fort komme tett på kvarandre, sjølv om vi her i landet har krav om bordservering. Det er bakgrunnen for at vi gjer den innstramminga vi gjer no, sa Høie.

Tapar millionar

Dagleg leiar Kim Søyland i byOslo Group, som driv ei rekkje utestader i Oslo, trur fleire millionar kroner og mange arbeidsplassar kjem til å gå tapt som følgje av skjenkestoppen, og at det ikkje blir opna for meir enn 200 personar ved arrangement.

– Dette er ei tung nyheit for bransjen vår. Det kjem til å få store konsekvensar, seier Søyland til E24.

Søyland peikar òg på at utestadene i Oslo hadde strenge restriksjonar til i slutten av juni og fekk berre lov til å skjenkje til klokka 23:30.

– Når dei opnar landegrensene og smitta blussar opp igjen, er det vanskeleg å svelgje at bransjen vår blir ramma av restriksjonar igjen. Det kjennest urettferdig, seier han.

Verkar mot hensikta si

Selskapet har 150 tilsette, og Søyland seier at dei no må vurdere nye permisjonar i staden for å hente tilsette tilbake.

Også Virke er skuffa over forbodet til regjeringa. Smitteauken i den siste tida kjem ikkje av serveringsbransjen og kan dessutan verke mot hensikta si, meiner Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen.

– Vi har forståing for behovet for å stramme inn, men dette kan i verste fall verke mot hensikta si viss det blir fleire festar heime hos folk, i parkar og på andre stader der det ikkje er profesjonelt oppsyn, seier han.

