Ny innstramming frå laurdag: Skjenkjestopp etter midnatt

innenriks

– Frå i morgon blir det forbode å servere alkohol etter midnatt i heile landet, sa helseminister Bent Høie (H) på pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen fredag.

Regjeringa vil gjere nye vurderingar av smittesituasjonen i byrjinga av september, men i denne omgangen blir det frå laurdag forbode med alkoholservering på serveringsstader etter midnatt. Forbodet gjeld i heile landet.

– Dette er stader med høg risiko for smittespreiing, noko vi òg ha sett internasjonalt. Det er så enkelt at ved bruk av alkohol ei stund, så vil dei fleste senke skuldrene litt, og det er lettare å gløyme seg. Ein kan fort kome tett på kvarandre, sjølv om vi her i landet har krav om bordservering. Det er bakgrunnen for at vi strammar inn slik vi gjer no, sa Høie.

