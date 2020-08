Oslo kommune merkjer opp Sørenga for å avgrense smitte

innenriks

– Smittetala i Oslo går oppover. Bymiljøetaten merkjer derfor opp Sørenga med teip for å minne folk på å halde avstand i finvêret i helga. Dette blir gjort i samråd med bydelsoverlegen. Det vil bli merkt opp sekskantar for grupper frå to til seks personar, og det vil vere to meter mellom kvar sekskant, seier Helene G. Berger, avdelingsdirektør for Park og byrom i Bymiljøetaten i ei pressemelding.

Fredag og laurdag er det meldt sol og over 25 grader i Oslo. Dermed er det venta at det vil kome mykje folk til Sørenga, som er ein populær badestad i Bjørvika i Oslo.

I pressemeldinga skriv bymiljøetaten at dei òg vil merkje opp den austre delen av Sørenga, i tillegg til køar til toaletta og over gangbruene.

– Vi minner om at folk sjølve er ansvarlege for å overhalde dei råda som til kvar tid gjeld smittevern. Vi vil samtidig oppmode folk til å utforske andre badestader i byen og marka, i gang- eller sykkelavstand frå der dei bur, slik at vi unngår store samlingar på ein stad, seier Berger.

(©NPK)