Pilotforbundet: For dårleg smittevern på flyplassane

innenriks

– Passasjerane står tett i tett i tryggingskontrollen og ved bagasjebanda, utan å ha på seg munnbind. Vi har òg til gode å sjå at plastkassar i tryggingskontrollen blir hyppig desinfiserte mellom passasjerane, skriv leiaren i forbundet Oddbjørn Ketil Holsether i bekymringsmeldinga, ifølgje Flysmart24.

Holsether meiner òg at Avinor ikkje har følgt opp tilrådinga frå det europeiske luftfartstilsynet Easa om å bruke munnbind på flyplassane.

– Vi ser passasjerar som riv av seg munnbindet så snart dei er ute av flyet. Dei kan òg opphalde seg fritt i taxfreebutikkane før dei forlèt lufthamna, skriv han.

Avinor peikar på at innføringa av munnbind som eit koronatiltak på norske flyplassar er ikkje eitt av dei tilrådde tiltaka frå Helsedirektoratet eller FHI.

– Dersom det kjem forslag til nye tiltak frå norske helsestyresmakter, vil Avinor følgje desse, men førebels har det ikkje kome forslag om nye tiltak, opplyser kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen i Avinor til NTB.

Han nemner at norske flyplassar legg til rette for at folk skal kunne halde avstand, vaske hendene med sprit og at det jamleg blir reingjort på kontaktpunkt og toalett.

– Smitteverntiltaka blir følgde opp dagleg på Avinors lufthamner, og vi vil sjølvsagt ta med oss bekymringsmeldinga inn i dette arbeidet for å avdekkje kva som kan ha skjedd og kva vi kan gjere for å sørgje for at det blir betre framover, seier Andersen.

(©NPK)