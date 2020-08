innenriks

Det same gjeld i Rana og Hattfjelldal, sjølv om Västerbotten län blir grønt frå og med 8. august.

– Det er for å sjå til at dei som kjem frå raud sone skal i karantene, seier stabssjef Bent Are Eilertsen i Nordland politidistrikt.

Ved auka trafikk over grensa kan det danne seg kø, så trafikantane må pårekne noko ventetid, opplyser politiet.

