Sentralbanksjefen må stå skulerett i Stortinget

Sentralbanksjef Øystein Olsen er hovudpersonen når Stortingets finanskomité skal grave i omstenda rundt tilsetjinga. Også Julie Brodtkorb, leiar av Noregs Banks representantskap, skal forklare seg.

Bakgrunnen for høyringa er eit oppsiktsvekkjande brev til komiteen frå representantskapet, som har fleire kritiske innvendingar til tilsetjingsprosessen.

Eitt sentralt punkt er moglege interessekonfliktar mellom Tangens personlege økonomi, eigarskap og investeringar og jobben som oljefondssjef. Samtidig blir kritisert Noregs Bank for mangel på openheit i søknadsprosessen, og det blir etterlyst større openheit rundt tilknytinga Tangen-fonda har til skatteparadis.

– Det handlar ikkje om Nicolai Tangen som person, men om ein har fått på plass eit rammeverk som sikrar brei tillit. Det kan ikkje vere nokon interessekonfliktar, og vi kan ikkje ha ein oljefondssjef som er registrert i eit skatteparadis, seier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

Tre hovudpunkt

Først og fremst vil Kaski vite kvifor Noregs Bank inngjekk ein tilsetjingsavtale før det var avklart korleis interessekonfliktar skulle handterast og ei armlengds avstand skulle sikrast mellom fonda til Tangen og den nye jobben.

– Det er amatørmessig og kritikkverdig at Noregs Bank har gjort det, meiner Kaski.

Den andre hovudbekymringa hennar er kontrollfunksjonane og korleis Noregs Bank skal sikre at det ikkje blir reelle interessekonfliktar. Noregs Bank har godkjent at Tangen held på ein eigardel i forvaltningsselskapet Ako Capital.

Kaski krev for det tredje svar på korleis Noregs Bank vil følgje opp desse problemstillingane framover. At Ako-fonda framleis er registrerte i skatteparadis, gjer kontrollfunksjonen til representantskapet vanskeleg, fryktar ho.

Mange spørsmål

VG avdekte i april at Tangen i november i fjor haust hadde spandert på norske samfunnstoppar ei kostbar reise og eit eksklusivt opphald på eit seminar i USA. Det vart starten på ei flaumopplysing av alle forhold knytte til tilsetjinga.

Representantskapet, som er kontrollorganet frå sentralbanken, har slått fast at Noregs Bank ikkje følgde sine eigne retningslinjer om openheit om den offentlege søkjarlista til jobben.

Representantskapet meiner òg det er uheldig at Tangens noverande og framtidige eigarinteresser og personlege økonomiske forhold ikkje vart avklarte før tilsetjinga. Organet skriv vidare at «full openheit om selskap etablerte i skatteparadis er ei problemstilling som står att».

Kontrolltiltaka rundt Tangens tilsetjingsvilkår er heller ikkje gode nok, ifølgje brevet.

Teke greip

Tangen tek til som sjef for Oljefondet 1. september. Då tilsetjinga vart vedteken, godtok Noregs Bank at han som leiar av Oljefondet kan halde på ein eigardel i forvaltningsselskapet Ako Capital og monalege investeringar i utlandet. Sentralbanken føresette at Tangen trer ut av alle verv og roller i Ako og tilknytte selskap og ikkje lenger har kontroll over forvaltninga av Ako.

Samtidig vart det under arbeidet med sjølve arbeidsavtalen etablert fleire tiltak. Noregs Bank meiner det «sikrar tilstrekkeleg avstand mellom NBIM, Ako og Tangens personlege investeringar». NBIM er ei forkorting for Noregs Bank Investment Management, som forvaltar Oljefondet.

«Hovudstyret meiner den nye strukturen og tiltaka som er foreslått, medrekna ein uavhengig tillitsmann som tek vare på Nicolai Tangens eigarinteresser i Ako og ei diskresjonær forvaltning av fondsinvesteringane hans, demmer opp for moglege interessekonfliktar slik at eigarskapen og Tangens personlege investeringar ikkje står i konflikt med dei etiske prinsippa i banken,» skriv banken.

