Virke skuffa over skjenkestopp

Innstramminga, som gjeld frå natt til søndag, kan verke imot føremålet sitt, meiner Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen.

– Vi har forståing for behovet for å stramme inn, men dette kan i verste fall verke imot føremålet sitt viss det blir fleire festar heime hos folk, i parkar og på andre stader der det ikkje er profesjonelt oppsyn, seier han.

– Smitteauken kjem ikkje av serveringsbransjen, som har jobba knallhardt for å sikre at smittevernreglane vert følgde, seier han og peikar på at bransjen allereie er hardt ramma av koronapandemien.

