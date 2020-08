Ingen festar som utfordrar smittevernet i storbyane natt til måndag

innenriks

I Oslo, Stavanger, Kristiansand og Tromsø opplyser politiet til NTB at det har vore ei stille og roleg natt utan samlingar som minner om det som var tidlegare i helga, då fleire festar utfordra smittevernreglane.

I Bergen melder operasjonssentralen at politiet har vore ute og stansa 6–7 festar, men at det først og fremst har vore for å verne natteroa for naboane.

Det same opplyser politiet i Trondheim. Der fekk politiet meldingar om støy i nærleiken av NTNU, men då politiet kom til staden var festen allereie over.

(©NPK)