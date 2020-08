Medisinsk nødutstyr på veg til Libanon

innenriks

Materiellet er pakka og sendt frå DSB-lageret på Starum til Gardermoen, der det blir floge vidare til Libanon, opplyser Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB).

I Libanon blir sendinga teken imot av EUs multinasjonale koordineringsteam, som sørgjer for at libanesiske styresmakter får utstyret så raskt som mogleg for vidare distribusjon.

Til saman blir det sendt 160 pallar med livreddande utstyr. Utstyret som blir sendt, er ferdige pakkar med materiell til å behandle skadde personar. Kvar av pakkane inneheld utstyr til å behandle hundre personar i ti dagar.

(©NPK)