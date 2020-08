Norwegian fall bratt på børsen

innenriks

Redningsplanen i Norwegian medfører at talet på aksjar har vorte mangedobla, frå 164 millionar aksjar til no over 3,6 milliardar registrerte aksjar, skriv E24. Det taper småspararane på, trur investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet.

– Det kan ikkje ha gått bra. Dessverre. Det er synd at det skulle ende sånn. Samtidig ser ein at matematikken vinn til slutt, seier han til E24.

Kursen er meir enn halvert sidan midten av juli. Fallet har vore venta etter at ekspertar kalla oppturen i mai for galskap.

Store mengder aksjar vil òg bli sleppt laus 9. oktober og 9. desember.

