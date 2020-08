Raudt ber finansministeren avklare strid om mogleg lovbrot i Tangen-saka

innenriks

Leiar for Noregs Banks representantskap Julie Brodtkorb meiner banken kan ha brote lova ved å ikkje informere Finansdepartementet om at Tangen skulle få halde fram som hovudeigar i Ako-systemet som ny oljefondssjef. Noregs Bank pliktar ifølgje lova å informere departementet om «saker av viktigheit».

– Representantskapet ser på det som ei sak av viktigheit at Tangen allereie i starten av prosessen hadde fått godkjent premissen sin om å halde fram som hovudeigar i Ako-systemet. Representantskapet er ikkje kjent med at sentralbanksjefen orienterte departementet om denne føresetnaden, sa Brodtkorb i forklaringa si under Tangen-høyringa på Stortinget måndag.

Sentralbanksjef Øystein Olsen avviser på si side at lova er broten. Han uttalte at han hadde ein samtale med finansminister Jan Tore Sanner (H) om tilsetjinga, men seier han ikkje var innom enkeltelement i avtalen.

Raudt krev no ei lovmessig avklaring frå finansminister Jan Tore Sanner (H).

– No må finansministeren på banen. Stortinget må få detaljert informasjon om Noregs Bank informerte departementet om viktige sider av tilsetjinga, i tråd med kravet i sentralbanklova, og vi må få ei juridisk vurdering av om habilitetsavgjerdene i forvaltningslova er overhaldne, seier Raudt-leiar Bjørnar Moxnes.

– Viss departementet ikkje kan avkrefte lovbrot, så kan eg ikkje sjå korleis regjeringa kan la sentralbanksjefen bli sitjande. Vi kan ikkje tillate lovbrot og alvorlege regelbrot frå maktpersonar, seier Moxnes.

Moxnes seier han vil krevje at finanskomiteen stiller spørsmål til finansministeren for å få avklart dei lovmessige sidene før den gir frå seg innstillinga si 21. august.

(©NPK)