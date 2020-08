Spesialeininga legg bort sak etter at oslopolitiet skaut knivmann

innenriks

Det var om morgonen 18. juni i fjor sommar at politiet rykte ut etter at dei fekk melding om at ein person hadde trua ein trikkesjåfør med kniv ved Solli plass. Mannen hadde knust eit vindauge på trikken og hevda òg at han hadde ein granat i bagen han bar på.

Mannen forlét deretter trikken og gjekk nedover Drammensveien, før han vart innhenta av fleire politipatruljar.

Der trua han òg politiet med kniven.

– Fleire politipatruljar var raskt på staden. Mannen vart ropa på, det vart brukt pepargass mot han og skote varselskot, før det vart fyrt av eit retta skot som trefte han i foten, sa stabssjef Martin Strand i Oslo politidistrikt til NTB etter hendinga.

Episoden vart filma av fleire tilskodarar, og ei rekkje medium publiserte videoar av at mannen vart skoten.

I juni var utfallet av etterforskinga til Spesialeininga klar. Her kjem det fram at dei meiner at verken politibetjenten som fyrte av skotet som trefte mannen, eller politibetjenten som fyrte av varselskotet, gjorde noko ulovleg.

– Spesialeininga noterer at kniven utgjorde eit betydeleg fare- og skadepotensial for tenestepersonane og også sivile i nærleiken, skriv dei i vedtaket.

Dei meiner òg at situasjonen ikkje kunne ha vore hindra på ein annan måte, og at vilkåra for nødverje er oppfylt.

