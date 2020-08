Värmland og Midtjylland over det norske smittekravet – kan bli raude

innenriks

Dei nye smittetala frå det svenske folkehelseinstituttet viser at det no er 20,2 smitta per 100.000 innbyggjarar i Värmland, ifølgje avisa.

Både Töcksfors og Charlottenberg, som er stader kor mange nordmenn reiser for å handle, ligg i Värmland.

Eit smitteutbrot i danske Aarhus har òg ført regionen Midtjylland over det norske smittekravet, med 42,3 smitta per 100.000 innbyggjarar. I regionen Sjælland har smittetalet stige til 26,5 per 100.000 innbyggjarar.

Kravet til FHI er færre enn 20 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. FHI krev òg at det i gjennomsnitt er mindre enn 5 prosent positive koronaprøver dei siste to vekene.

I tillegg til krava blir det gjort ei heilskapsvurdering av det aktuelle landet eller regionen.

