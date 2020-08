Brodtkorb møter intern motstand om mogleg lovbrot

innenriks

Noregs Banks tilsetjing av Nicolai Tangen var måndag tema for ei høyring i finanskomiteen på Stortinget.

Då opna Brodtkorb for at banken kan ha brote sentralbanklova ved å ikkje informere Finansdepartementet om at Tangen òg som oljefondssjef skulle få halde fram som hovudeigar i Ako-systemet. Noregs Bank pliktar ifølgje lova å informere departementet om «saker av viktigheit».

I eit innlegg i DN tysdag skriv Morten Søberg i representantskapet at påstanden om mogleg brot på sentralbanklova kom som ei overrasking, og at han er ukomfortabel med å bli tolka som at han stiller seg bak skuldinga.

– Det sentrale poenget her og no er at det ikkje er gitt at eit samrøystes representantskap i Noregs Bank kan slutte seg til alt som står skrive i opningsinnlegget til leiaren, skriv han.

Fire andre medlemmer av representantskapet gir likevel Brodtkorb støtte.

Sentralbanksjef Øystein Olsen erkjende i høyringa at han ikkje opplyste departementet om Tangens heldt fram Ako-eigarskap, men avviste å ha brote lova.

Brodtkorb seier til DN at Søberg ikkje var til stades på slutten av det avsluttande møtet 11. juni, men at han «gav leiar ein fullmakt til at han var med på det fleirtalet i representantskapet vedtok.»

