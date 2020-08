Direktør for barnevernet krev stans i faddervekene

innenriks

Trommald seier til Aftenposten at ho er uroa for at festing og sosiale samkomer vil føre til blomstring av koronasmitte. Ho fryktar konsekvensane vil ramme barn og unge, spesielt om skular og barnehagar skulle bli stengde.

– No må studentorganisasjonane og rektorane på universiteta vere seg samfunnsansvaret sitt medvite og stoppe dette, seier Trommald til avisa.

Viss ikkje dette skjer, må regjeringa og helsestyresmaktene gripe inn, meiner direktøren i Bufdir.

– Vi veit at dette har skyhøg risiko og store konsekvensar. Dette er ikkje tida for å gå på fest, bli kjend med mange nye menneske og drikke mykje alkohol, slår ho fast.

– Og når omkvedet er «vi skal gjere så godt vi kan for å følgje smittevernreglane», så er det absolutt ikkje nok, seier ho.

