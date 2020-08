Dykkarar skal søkje i Mjøsa etter sakna mann

innenriks

– Det er avdekt ein skugge under vatn i området, som politiet ønskjer å undersøkje nærare. Politiet etterforskar framleis saka breitt etter ulike hypotesar. Det er mogleg at skuggen er ein gjenstand som blir sjekka ut av denne aktuelle saka, men politiet ønskjer å få klarlagt kva dette er, skriv Innlandet politidistrikt i ei pressemelding tysdag.

Dykkarar frå Gjøvik brannvesen skal hjelpe til i undersøkinga av skuggen. Søket startar tysdag formiddag. Politiet seier dei vil kome tilbake med informasjon viss søket gir resultat.

Det var natt til søndag 2. august at den 40 år gamle mannen melde at han hadde fått motorstopp ved Helgøya i Mjøsa. Politiet vart varsla søndag kveld etter at dei pårørande ikkje lykkast å få kontakt med han.

Det vart sett i verk søk etter mannen og båten hans, men søket har så langt ikkje gitt resultat.

