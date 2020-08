Fire nye smittetilfelle i Indre Østfold

innenriks

Indre Østfold er hardt ramma av eit smitteutbrot, og over 60 personar har vorte smitta den siste veka.

I ei pressemelding opplyser kommunen at smittesporing går føre seg for fullt utover kvelden og morgondagen. Per 10. august var 5.800 personar i kommunen testa.

Søndag innførte kommunen ei rekkje hastetiltak for å få bukt med situasjonen. Eitt av dei mange forboda er mot all form for sosial samvær i privat regi og besøk innan familiar og hos venner. Forbodet varer i første omgang ut denne veka.

