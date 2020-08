Guro Angell Gimse innstilt til kvinneverv i Høgre

innenriks

Landsmøtet skulle eigentleg haldast i mars, men vart utsett på grunn av koronapandemien. Det såg tidlegare ut til å bli kamp om vervet etter at valnemnda leverte ei delt innstilling mellom Guro Angell Gimse (48) og Mari Holm Lønseth (28).

– Sidan innstillinga frå valnemnda vart lagd fram, har Mari Holm Lønseth valt å trekkje kandidaturet sitt. Den samrøystes innstillinga valnemnda har til leiar av Høgres kvinneforum, er derfor Guro Angell Gimse, skriv leiar Harald Furre i valnemnda i ei pressemelding.

Gimse er fast møtande vara på Stortinget frå Trøndelag og sit i næringskomiteen. Ho er i dag nestleiar i Høgres kvinneforum.

– Eg er glad eg venteleg får sjansen til å bli ny leiar for Høgres kvinneforum, eit verv eg er veldig motivert for. Mari Holm Lønseth er ei dyktig dame med ei stor framtid i Høgre, så eg håpar ho melder interessa si igjen for kvinneforumet seinare, seier Guro Angell Gimse.

Det er olje- og energiminister Tina Bru som har hatt vervet, men ho har meldt at ho ikkje ønskte attval.

