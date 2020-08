Høie meiner Oslo kunne vore betre førebudd på smitteauke

innenriks

Koronatelefonen og testkapasiteten i Oslo viste seg å vere for liten då det kom nye smitteutbrot i hovudstaden.

– Dei har sjølv sagt at dei ikkje var godt nok førebudde. Det betyr at dei kunne vore betre førebudd. Men eg opplever at dei tek tak, seier Høie på pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen tysdag.

Høie seier han var i kontakt med byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) både laurdag og søndag.

– Eg oppfattar at då dei såg at dei var i ein sånn situasjon, tok det på største alvor og har jobba godt for å auke kapasiteten. Dette er vanskelege vurderingar dei har stått i, seier Høie.

Han meiner andre kommunar, som enno ikkje har opplevd slike lokale smitteutbrot, kan lære av erfaringane frå mellom anna Oslo.

– Det er viktig at kommunane no bruker tida dei har til å førebu seg til lokale utbrot. Vi har sagt heile tida at det kjem til å komme, men det er annleis å seie at det kjem og å sjå korleis det faktisk fungerer i røynda.

