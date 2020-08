Kim Friele får eigen skulptur i Bergen

innenriks

Fleire har tidlegare teke til orde for at det er for få statuar og skulpturar av kvinner i Bergen. No skal prosjektet til kommunen «Kvinner på sokkel» gjere noko med saka.

Først ut i satsinga er bergensaren Kim Friele, som får ein skulptur i form av tre benkjar som saman stavar namnet K-I-M. Skulpturen skal etter planen avdekkjast på Frieles 86-årsdag 27. mai neste år.

Karen-Christine «Kim» Friele har gjennom fleire tiår vore aktiv i kampen for homofile sine rettar i Noreg, og ho er kjend som landets første opne lesbiske kvinne.

