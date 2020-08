Nakstad etter festnatt: – Absolutt ikkje noko vi treng no

innenriks

Natt til tysdag fortvilte politiet i Oslo over festande ungdom i Frognerparken som ikkje heldt skikkeleg avstand. Meldingane kjem på toppen av fleire rapportar frå heile landet dei siste dagane om ungdommar som festar utan å ta omsyn til smittevernreglane.

– Vi ser at ein del uttrykkjer at dei ikkje har noka tru på dei der smittegreiene, at det nærast er fake news. Det er den verste kampen helsevesenet har trur eg: Den mot dumskapen, sa operasjonsleiar Andre Kråkenes i Oslo politidistrikt til NTB måndag kveld.

Kråkenes presiserer at det ikkje er ungdommar i Frognerparken han viser til, men at utsegnene om fake news fall i helga.

Rapportane får assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til å reagere, spesielt med tanke på at smittetala no aukar fleire stader.

– Det er skuffande å høyre slike utsegner, og det er absolutt noko vi ikkje treng no når vi går inn i hausten, viss vi ønskjer at både skulestart og start på universitet og høgskular på ein tilnærma normal måte, seier han til NRK.

Nachspiel

Fleire av dei som samla seg i parkar måndag kveld, deltok på fadderarrangement på universitet og høgskular.

– Det er klart unge menneske vil møtast etter ferien, og august er ein månad med mykje fest og samkomer vanlegvis, så det er veldig forståeleg. Men ein må følgje dei same reglane både for avstand til kvarandre og maksimalt tal, sjølv om ein er student, seier den assisterande helsedirektøren.

I helga vart det vedteke at utestadene i heile landet må stengje ved midnatt. Nakstad overlèt til andre å uttale seg om dette har ført til meir festing andre stader, men understrekar at det er veldig uviss.

– Eg trur det at ein både er på vorspiel, går ut på byen og dreg på nachspiel etterpå, er ei sånn samanhengande kjede av festing som ein er innstilt på mentalt når fredag eller laurdag kjem. Og om ein er på det eine staden eller den andre staden er eg ikkje sikker på at det har så veldig mykje å seie, seier han til NRK.

Og legg til:

– Problemet her er at folk ikkje følgjer reglane. Når dei er på fest og det er alkohol involvert, så blir den meteren veldig kort, og det er eit hovudproblem same kvar du festar.

Rebusløp

Også i Bergen har fadderveka skapt utfordringar. Måndag rykte politiet ut på grunn av 150 studentar i tett kø. Hendinga i Bergen oppstod i samband med eit rebusløp for studentane ved Høyskolen Kristiania, skriv Bergensavisen.

Bilete frå staden viser mange studentar som står tett i tett i ein lang kø utanfor Eplehuset i Bergen sentrum.

– Så store samlingar er ikkje ønskjeleg, og vi ber folk om å halde avstandsreglane. Tiltaka på innsida av butikken var god, men på utsida var det problematisk, seier innsatsleiar Tom Johannessen i Vest politidistrikt.

Fadderstyret ved høgskulen forklarer at det vart teke grep etter køsituasjonen.

– Det var litt mange faddergrupper som gjekk til den posten samtidig, og det er veldig beklageleg. Vi har vakter på alle postar, men dei hadde ikkje førebudd seg heilt på at det skulle bli så mange med ein gong, seier Line Louise Røen, som er leiar for regional marknadsutvikling ved Campus Kristiania til avisa.

(©NPK)