Område i Oslo sentrum sperra av etter funn av boblande saltsyre – fleire har fått helsetilsyn

– Folk i området får tilsyn av helsepersonell, med tanke på fare for etsande skade. Vi har sett ein tryggingsavstand på 50 meter i området. Uvisst kor mange det er snakk om, seier vaktkommandør Ola Klakegg i brannvesenet til VG.

Politiet melde først på Twitter at det var snakk om ei bytte med boblande saltsyre, men skriv seinare at rundt 15 liter saltsyre har runne ned i bakken, og at ingen personar er skadde.

Dei skriv vidare at området vil bli sperra av ei stund framover.

– Det er snakk om eit mindre utslepp i samband med arbeid i området. Vass- og avløpsetaten er varsla. Det er gitt melding om at dei som har forårsaka utsleppet må grave opp massane og køyre det til destruksjon. Det er førebels uklart kven som har forårsaka utsleppet, seier Klakegg.

