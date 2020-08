Raymond Johansen med åtvaring til dei unge: – Du kan bli veldig sjuk

innenriks

Sjølv om mange unge kjenner seg lite sjuke med korona, så kan du bli veldig sjuk, understrekar han.

– Vi har no dei første tilfella på Sunnås av yngre menneske som har hatt korona og som er på rehabilitering der. Så det er ikkje sånn at du kan føle deg på toppen av verda og tru at det ikkje kan ramme deg, sa Johansen på ein pressekonferanse tysdag.

Private festar har ført til spreiing av viruset i Oslo, og Johansen oppmodar studentar og andre til å tenkje seg om:

– Er du villig til å risikere ti dagars karantene for å ha gått på den festen, spør han.

