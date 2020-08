Rekordlåge tap av sau til rovvilt

innenriks

Tapstala er dei lågaste som er registrerte sidan registreringane byrja i 2002.

– Målet til regjeringa er ein livskraftig beitenæring. Samtidig skal vi sikre levedyktige rovviltbestandar. At vi klarer å nå begge måla, viser at rovviltpolitikken fungerer, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i ei pressemelding.

Det er registrert 499 påviste rovviltskadar på sau per 1. august 2020. Skadar frå bjørn er om lag halverte frå i fjor.

Samla sett er tapstala dei lågaste som har vorte registrerte. Samtidig ligg rovviltbestandane, med unntak av bjørn, på eller noko over Stortingets vedtekne bestandsmål.

Samanliknar tapstal

Miljødirektoratet gjennomfører årleg ei førebels samanstilling av talet på sau påvist skadd av rovvilt i perioden 1. januar til 1. august. Tala per 1. august viser at tapa held fram med å gå ned.

Det er først og fremst tapa til ulv og bjørn som har gått ned samanlikna med i fjor. Det er halvparten så mange skadar frå bjørn sjølv om enkelte område, mellom anna Trøndelag, har hatt ein del skadar.

I Trøndelag er det no felt to bjørnar i beiteprioritert område. Tap av sau til gaupe og kongeørn har halde seg relativt stabilt, medan skadar forårsaka av jerv har auka noko samanlikna med same tidspunkt i fjor.

Førebyggjande tiltak

I år er det løyvd om lag 80 millionar kroner til tiltak som rovviltavvisande gjerde, forseinka beiteslepp og tidleg nedsanking, for å førebyggje tapa til rovvilt.

Bruk av elektronisk sporingsutstyr kan bidra til meir effektiv sanking av beitedyr, og bidra til å finne døde eller skadde dyr. Slike tiltak blir støtta gjennom statlege tilskot.

Beitesesongen er ikkje over, og tapstala vil endre seg fram til sauene er sanka inn. Røynsla tilseier at skadetala aukar mot slutten av sesongen.

Den endelege oversikta over tapet i sesongen ligg føre når erstatningsoppgjeret er klart i desember.

(©NPK)