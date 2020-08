Studentane får beskjed om å dempe festinga

innenriks

– Ei dempa fadderveke er ei veldig god investering for å sleppe å sitje åleine med digital undervisning på hybelen resten av hausten, sa forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) på pressekonferansen til regjeringa tysdag.

Fleire har teke til orde for at faddervekene bør avlysast, men det ønskjer ikkje Asheim.

– Det er heilt uaktuelt at vi skal gripe inn og komme med eit råd om å avlyse faddervekene, men dei omsynslause festane må opphøyre med ein gong, seier han til NTB.

Han meiner diskusjonen om faddervekene må stansast eller ikkje for å hindre smittespreiing, treng nyansering. Det er viktig at nye studentar blir kjende med studiestaden og kvarandre, understrekar han.

– Bruk tida godt til å bli kjend med nye venner, men dropp festar og risikabel åtferd, seier Asheim.

Han stadfesta at han sjølv skal delta på ei studentsamling i Oslo tysdag kveld, men understreka at dette blir arrangert i tråd med smittevernreglane, med avgrensa tal på deltakarar.

Asheim opplyser at han skal ha eit møte med rektorane ved studiestadene i heile landet fredag.

– Eg oppmodar rektorane til å ha ein tett dialog med studentleiarane sine for å sørgje for at den typen arrangement som vi har sett no, og som kan vere ein kime til smitte, blir så stoppa fort som mogleg.

