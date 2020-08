Fakta om permisjonsreglane

innenriks

* Normalt kan ein arbeidstakar vere permittert i 26 veker. Arbeidsgivar betaler lønn dei første 15 dagane, deretter overtek Nav.

* Stortinget vedtok mellombelse endringar i permisjonsregelverket då koronapandemien hende i vår.

* For arbeidstakarar som vart permitterte i mars og april, vart ordninga utvida til å gjelde ut oktober månad.

* Arbeidsgivarar betalte lønn berre for dei første to dagane.

* Frå arbeids- og næringslivet og frå opposisjonen har det komme krav om at permisjonsperioden må mellombels utvidast til 52 veker, slik det vart gjort under finanskrisa i 2008.

* Ei moglegheit som blir diskutert, er at arbeidsgivarane må ta noko av byrda ved at dei betaler for ein ny arbeidsgivarperiode. Det kan bety at arbeidsgivar betaler for ein periode på 15 dagar før ein ny periode med permisjon startar.

(©NPK)