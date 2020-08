Fem nye land blir raude – reiseråd for nordiske regionar blir endra

innenriks

Også Færøyane og nokre regionar i Sverige og Danmark er no raude, opplyser Utanriksdepartementet. I Sverige gjeld dette Östergötland, Örebro, Blekinge, Värmland, Uppsala og Dalarna. I Danmark gjeld det Sjælland (unnateke hovudstadsområdet) og Midt-Jylland. Alle regionane har passert smittetilfelle på 20 per 100.000 innbyggjarar dei to siste vekene.

Endringa gjeld frå 15. august. Karanteneplikta for innreise frå desse områda trer i kraft midnatt natt til laurdag.

Det vil ikkje vere karanteneplikt for landa som blir gule.

– Så lenge vi har tilrådinga om å unngå unødvendige reiser, vil vi berre ha raude og gule land, påpeikar statsminister Erna Solberg (H) på ein pressekonferanse onsdag.

Raude land med forhøgd smitte vil framleis vere raude. Her er det framleis karanteneplikt.

(©NPK)