Forsikringsselskap dekkjer avbestilling til nye raude land

innenriks

Frå midnatt natt til laurdag 15. august rår Utanriksdepartementet imot alle ikkje-nødvendige reiser til Island, Kypros, Malta, Nederland, Polen og Færøyane, og dessutan ein del regionar i Danmark og Sverige.

Både Gjensidige og If stadfestar no at dei vil hjelpe til med å dekkje avbestilling frå desse landa og regionane.

Ifølgje If gjeld reiseforsikringa som normalt i gule land. Avbestillingar blir ikkje dekte med mindre eit land/område er raudt når det er fjorten dagar eller mindre til reise.

Gjensidige påpeikar at reiseforsikringa vil fungere på vanleg måte om ein oppheld seg i land eller regionar som no går frå grønt til raudt.

