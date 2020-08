Høie: – «Grønt» kunne oppfattast som fritt fram

innenriks

– Land som var «grøne», kunne lett blir oppfatta som at det var fritt fram. Når vi no seier at ein skal unngå unødvendige utanlandsreiser, meiner vi at det mest pedagogiske og rette er å bruke gult, som vi er vande til at er ein «stopp opp»-farge, sa Høie på pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen onsdag.

Helseministeren understreka at om nordmenn unngår unødvendige reiser til utlandet, er det framleis mogleg å halde grensene opne. Dermed vil det framleis vere mogleg å reise for dei som må det.

– Vi hugsar kor mange som mista jobben i mars og april. Noko av årsaka til det var at vi stengde grensene, understreka Høie.

(©NPK)