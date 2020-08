Høie forsvarer utanlandsopninga

innenriks

For éin månad sidan gav regjeringa grønt lys for at nordmenn kunne reise til ei rekkje europeiske land, mellom anna Hellas, Italia, Frankrike og Spania.

Men i vekene som har gått sidan, har smitta auka kraftig her til lands.

– Var reiseopninga ein tabbe?

– Nei, eg meiner ikkje det. Det er ei grense for kor lenge vi kan halde ting stengt når det ikkje er ein smittesituasjon som tilseier det, seier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

– Men vi har heile vegen sagt at når vi opnar opp, er det ein auka risiko for smittespreiing. Det betyr at det kan komme innstrammingar igjen når det er behov for det. Det er nettopp det som no skjer.

7. august rådde regjeringa mot alle unødvendige reiser til utlandet.

Fadderveker

Høie meiner hovudgrunnen til at smitten i august har blussa noko opp igjen i Noreg, er at fleire gjennom sommaren har hatt lågare skuldrer, ikkje følgt einmetersregelen og bidrege til situasjonar der viruset har kunna spreie seg.

Først var det Hurtigruta, deretter vart søkelyset retta mot festar i Oslo. Denne veka er det faddervekene til studentane som får skulda for auka smittespreiing.

– Gir ein ikkje no studentar skulda for ei generell smittespreiing som vel så mykje kjem av nordmenn som reiste på ferie i juli?



– Vi ser at det er i den aldersgruppa smitten spreier seg raskt, i motsetning til før sommaren. Då var det heilt andre aldersgrupper som testa positivt. Mykje tyder på at det kanskje har vore spesielt låge skuldrer i den aldersgruppa, siger Høie.

Oslos byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) og Bufdir-direktør Mari Trommald bad tysdag regjeringa avblåse faddervekene, viss ikkje høgskular og universitet sjølv tek grep. Men minister for høgare utdanning og forsking Henrik Asheim (H) avviser å avlyse faddervekene.

20–50 prosent utanfrå

Inntil halvparten av koronasmitten i Noreg dei siste vekene har komme utanfrå, viser Folkehelseinstituttets (FHI) vekerapportar.

– Det har variert mellom cirka 20 og 50 prosent dei siste vekene sidan midten av juli, seier avdelingsdirektør Line Vold i FHI til NTB.

Ho understrekar at desse kan generere nye smittetilfelle som FHI ikkje har tal på. Men dei fleste av tilfella er frå såkalla raude land, noko som inneber at dei det gjeld, skal sitje i karantene for å førebyggje vidare smitte.

Var lite smitte

Vold peikar på at importsmitte er ein av grunnane til aukande smittetal.

– Vi sa det og peika på det då vi opna grensene – at det er risiko for introduksjon av smitte. Det er derfor vi har ti dagars karantene frå dei landa som har høgast smittepress. Så ser vi at vi får inn smitte òg med personar som har vore i grøne land.

Vold minner om at dei fleste land i Europa framleis har høgare smittepress enn Noreg.

– Men var det for tidleg å opne grensene?

– Det var på det tidspunktet ein situasjon med låge smittetal, både i Noreg og Europa. Vurderinga til regjeringa var at det var eit riktig tidspunkt å gjere det på. Vi opna gradvis og forsiktig og har enno ikkje opna for tredjeland utanfor Europa.

