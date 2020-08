Kvinnedelen i toppen av norsk næringsliv aukar sakte

innenriks

Annakvart år kartlegg CORE Topplederbarometer status for likestillinga i leiargruppene i Noregs 200 største selskap. Tala for 2020 viser at kvinnedelen på toppen har auka litt dei siste par åra, men at utviklinga går sakte.

– I toppleiargruppene i desse selskapa er éin av fire kvinner, opp frå 22 prosent for to år sidan. På aller øvste nivå, blant administrerande direktørar, er kvinnedelen 14 prosent, mot ti prosent i 2018, fortel forskar Sigtona Halrynjo ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) og CORE.

Årets tal viser òg at 70 av dei største norske selskapa mellom mai 2018 og juni 2020 tilsette ny administrerande direktør. 18 av desse valde ei kvinne.

– I same periode var ikkje meir enn åtte av 77 nye styreleiarar i dei same selskapa ei kvinne, seier Halrynjo.

Resultata viser òg at krav om kjønnsbalanse i styra i lita grad ser ut til å påverke talet på kvinner i toppleiargruppene til selskapa.

Dei største selskapa som blir omfatta av kravet, har i snitt 43 prosent kvinner i styret samanlikna med 19 prosent blant selskapa som ikkje blir omfatta. Men i toppleiargruppene er kvinnedelen likevel omtrent ein firedel i begge grupper av selskap.

