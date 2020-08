Mannskap på kystvaktskip blir testa for korona

innenriks

– Vi har eigen lege om bord som skal gjennomføre alt av testing no på formiddagen, så sender vi prøvene til eigen lab for analyse. Vi ventar svar på prøvene i kveld, seier pressevakt Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovudkvarter til iTromsø.

Kystvaktskipet sette måndag kursen mot Tromsø etter at ti av mannskapet om bord hadde luftvegssymptom. Kommunikasjonssjef Pål Jakobsen i Tromsø kommune opplyser at dei har levert testutstyr, men at personell frå kommunen ikkje går om bord i skipet eller bidreg på andre måtar.

Dersom testane er negative, returnerer kystvaktskipet til fiskevernsona utanfor Svalbard. Testar nokon positivt, vil Andenes gå til militær hamn for vidare isolasjon og karantenehandtering.

(©NPK)