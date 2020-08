Meir enn ein av tre nordmenn synest det er vanskeleg å følgje med på koronareglane

innenriks

39 prosent synest ikkje det er vanskeleg, medan 25 prosent svarer verken eller, viser tal frå Norsk koronamonitor frå Opinion.

Delen som synest det er vanskeleg å vite om dei følgjer retningslinjene, har auka med 10 prosentpoeng sidan juli.

Samtidig har berre 23 prosent tillit til at folk flest følgjer råd og retningslinjer for å unngå smitte. Over halvparten – 56 prosent – svarer nei til dette, medan 21 prosent er uvisse.

Tilliten nordmenn har til kvarandre har dermed falle med 5 prosentpoeng frå juli.

