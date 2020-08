Overgrepssiktet idrettsdommar blir varetektsfengsla i fire nye veker

innenriks

Den 29 år gamle mannen har sete varetektsfengselet sidan han vart arrestert 1. januar i år. Han har tidlegare erkjent delvis straffskuld.

29-åringen er tiltalt for overgrep mot ei rekkje gutar. Vest politidistrikt melde måndag at tiltalen som er teken ut omfattar 25 gutar i alderen 14 til 16 år.

Mannen er tiltalt for mellom anna fleire tilfelle av seksuell omgang med barn under 16 år, anten direkte eller via Snapchat og Skype. Forholda har kvar for seg ei strafferamme på seks års fengsel.

Ifølgje tiltalen skal han ha utnytta posisjonen sin som dommar til å oppnå seksuell omgang, eller på same måte fått barn til å utføre handlingar som svarer til seksuell omgang med seg sjølv.

– I ei slik sak kjem vi til å leggje ned påstand om at tiltalte ikkje får jobbe som dommar meir. Det er òg naturleg å be om at han ikkje får jobbe med barneidrett i det heile, seier politiadvokat Christine Møen Wisløff i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Det var Norges Fotballforbund og ein av dei fornærma gutane som gjekk til politiet med saka. Idrettsdommaren har hatt ein aktiv karriere og vore sentral i dommarmiljøet i Bergen, ifølgje avisa.

