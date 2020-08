innenriks

– Styreleiar og eg har gjennom noko tid hatt ein dialog om kor lenge eg skal sitje i stillinga som administrerande direktør, og vi har no vorte samde om at eg skal gå av. Dette er eit godt tidspunkt for å gi andre høve til å leie Petoro vidare, seier Moen.

Petoro varetek delane den norske staten har i olje- og gassfelt, røyrleidningar og landanlegg.

Moen skal sitje i stillinga til ny direktør er på plass, seinast i februar.

