Regjeringa vil ha vandelskrav for advokatfirma

innenriks

Justisdepartementet meiner det er feil at det blir stilt vandelskrav for å få løyve til å vere advokat, men ikkje til å eige eller leie advokatfirma, skriv VG.

– Det er viktig for meg at vi har ein advokatbransje som folk har tillit til. Departementet foreslår derfor eit vandelskrav for eigarar og personar i leiinga i advokatfirma som ikkje er advokatar, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Lovforslaget er ein del av arbeidet med ei ny advokatlov som skal leggjast fram neste vår.

(©NPK)