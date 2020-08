Éin person stadfesta smitta på kystvaktskipet Andenes

innenriks

– KV Andenes vil gå direkte til marinebasen Ramsund, der den som er stadfesta smitta med covid-19 vil bli flytta på land og sett i isolasjon, skriv sjef for operasjonsavdelinga Kystvakta, kommandørkaptein Birger Ingebrigtsen, i ei pressemelding.

Han opplyser til Nordlys at den smitta er befal om bord.

Vedkommande kom om bord under mannskapsrotasjon då skipet drog på tokt frå Sortland 24. juli. Ingebrigtsen seier at det er tvilsamt at vedkommande har vore i utlandet.

Skipet kjem til Ramsund torsdag morgon der det blir sett i karantene.

– Den smitta vil då bli isolert på land og følgt opp av saniteten. Vedkommande har framleis berre lette symptom, seier kommandørkapteinen.

Det var måndag denne veka at Kystvakta melde om mistanke om covid-19 om bord. Tolv besetningsmedlemmer som hadde lettare luftvegssymptom vart testa – der éin altså no har testa positivt.

Resten av mannskapet på i alt 62 personar vil no bli testa. Skipet blir sett i karantene med vidare oppfølging i tett samråd med helsepersonell.

(©NPK)