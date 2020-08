Økonom kritisk til lengre permisjonar

innenriks

Statsminister Erna Solberg (H) gav torsdag grønt lys for å forlengje permisjonsordninga frå 30 til 52 veker.

– Eg er skeptisk til dette. Ein låser arbeidskrafta inne, og dette kan ha betydelege kostnader, seier Moen til NTB.

Han siktar mellom anna til at arbeidstakarane kunne fått seg andre jobbar, og at ein dermed kunne utnytta ressursane betre. Rett nok har styresmaktene lagt inn ein ny arbeidsgivarperiode på fem dagar, men det er neppe nok, meiner økonomiprofessoren.

– Mobiliteten blir svekt under permisjon, slår han fast.

Også i juni åtvara Moen og BI-kollegaene Gisle J. Natvik og Espen Henriksen mot å forlengje permisjonsordningane.

– Frå eit samfunnsøkonomisk perspektiv er det betre at arbeidarar produserer noko enn ikkje noko. Vi er derfor redd for at bedriftene vil permittere fleire enn det som er samfunnsøkonomisk lønnsamt, skreiv dei tre i eit innlegg i Dagens Næringsliv.

– Eg kan ikkje sjå at det har komme nokre nye argument for å utvide permisjonstida, seier Moen.

