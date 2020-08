Bydelsdirektør: Utbrotet i Vestre Aker er under kontroll

innenriks

– Vi gjekk frå å ha full kontroll på bydelen med null smitta, til å bli bydelen med flest smitta. Utbrotet er under kontroll, vi har spora opp og vore i kontakt med alle som har hatt nærkontakt med dei smitta på festa, seier ho til Aftenposten.

Ifølgje bydelsdirektøren er det ikkje avdekt nokon superspreiarar på festane eller smitte frå utlandet, og det er uvisse kor smitta opphavleg kom frå.

Smittevernoverlege Frode Hagen i Oslo kommune seier til avisa at det dei siste dagane har vore færre positive testar knytt til utbrotet, og han er ikkje bekymra over at kommunen ikkje veit kor smitten på festane opphavleg kom frå.

– Det viktigaste er at dei som vart smitta på festane, blir spora opp, seier han.

