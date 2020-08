FHI: Noreg kan bli raudt om to veker

innenriks

– Samanlikna med førre veke indikerer resultatet frå modellane våre samla ei forverring av situasjonen og ein auke i smitte, skriv FHI i ein modelleringsrapport datert onsdag denne veka.

Det melder VG.

– Vi anslår ein vekst i nye tilfelle i dei neste tre veker, medan vi for ei veke sidan anslo at det ville liggje stabilt, påpeikar FHI.

Om éi veke anslår FHI ein auke på 84 smittetilfelle om dagen, og 100 nye smittetilfelle om dagen om to veker.

Dersom anslaga slår til vil Noreg om to veker liggje over 23 nye smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene, som inneber at Noreg ville ha vorte farga raudt etter kravet norske styresmakter hadde til EØS- og Schengen-land. No ligg Noreg på 10,3, ifølgje VG.

