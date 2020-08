innenriks

Tre av dei fem tilfella er nærkontaktar, og kommunen jobbar framleis med smittesporing.

I alt har no 143 personar i kommunen fått påvist korona. Over 65 av desse tilfella er melde den siste tida, og søndag vedtok kommunen å stengje ned for å få bukt med smittespreiing.

