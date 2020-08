Fylkeskommunen vil ha slutt på voodoo-ritual i Larvik

innenriks

Istrehågan i Larvik er ein 1.500 år gammal, freda gravplass. No har fylkeskommunen sett seg lei på det dei meiner er gjentakande voodoo-ritual som finn stad der, melder Vårt Land.

– Vi ønskjer å få ein slutt på denne praksisen og vurderer å melde saka, seier Ragnar Orten Lie, arkeolog og prosjektkoordinator i fylkeskommunen, til avisa.

I helga vart det igjen gjort funn av dei moglege rituala: Ein halshogd svart hane låg mellom plastlys, og på bakken rundt hadde nokon teikna symbol med bakepulver.

– Vi tenkte først at dette stammar frå ein okkult seremoni, men vi trur no at det kan dreie seg om voodoo, seier Lie.

Fylkeskommunen har fått hjelp av religionsvitar Fredrik Gregorius ved universitetet i Linköping til å tolke funne. Både i 2018 og 2019 vart det gjort liknande funn.

