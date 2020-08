Helsebyråden: Innan to veker skal 10.000 Oslo-borgarar kunne koronatestast i veka

innenriks

Det er i ein artikkel i Klassekampen torsdag at fleire Høgre-toppar i Oslo tek eit oppgjer med det dei meiner er sommel hos det raudgrøne byrådet.

Nestleiar Anne Haabeth Rygg i Oslo Høgre seier til avisa at ho meiner helsebyråd Robert Steens handtering verkar underleg. Ho etterlyser meir testing og konkrete svar på korleis testkapasiteten skal komme raskt opp.

– Viss vi ikkje får det, må vi gjere ei vurdering av om denne situasjonen blir godt nok handtert. Per i dag føler vi oss ikkje roa av Robert Steen, som svarer for generelt og for uklart om når han vil ha nok testkapasitet på plass, seier Rygg.

Lover betre testkapasitet

Til NTB seier helsebyråden at han tek kritikken frå Oslo Høgre til etterretning, og han erkjenner at det er ansvaret hans at informasjon kjem tydeleg fram. Han vil derfor klargjere kva som er planen.

– Kapasitet på 1,5 prosent i Oslo skal vere oppe innan to veker. Det synest eg er konkret, seier han.

Helsedirektoratet har tidlegare sagt at dei forventar at kommunane kan rigge seg for ein testkapasitet på inntil 5 prosent, men sa tidlegare denne veka at i dagens situasjon er det tilstrekkeleg å ha kapasitet til å kunne teste 1,5 prosent av befolkninga i løpet av éi veke.

Alt må evaluerast

Kritikken frå Høgre kjem i kjølvatnet av medieoppslag om at mange ikkje kjem gjennom på Oslo kommunes koronatelefon, og at Oslo kommune den siste tida har hatt kapasitet til å teste 5.000 personar i veka, som svarer til 0,7 prosent av befolkninga.

Steen forklarer at han forstår frustrasjonen til alle som ringjer til koronatelefonen, men som ikkje kjem gjennom, og til alle som vil bli testa, men som ikkje får testa seg.

– Det vil komme ei tid etter koronaen der vi må evaluere alt som er gjort – kva vi har gjort riktig, og kva som kunne ha vore gjort betre, men akkurat no er eg mest fokusert på å auke kapasiteten og testmoglegheitene for innbyggjarane i Oslo, seier Steen.

– Vi jobbar heile tida. Klokka 13 torsdag vart det på nettsidene til Oslo kommune lansert eit skjema, der ein direkte kan bestille koronatest utan å bestille time via koronatelefonen. Dette vart det opna for av Helsedirektoratet i går, så vi rører oss fort, seier han vidare.

Førstkommande måndag møtest forretningsutvalet i Oslo kommune. Oslo Høgre har sagt at møtet blir avgjerande for om dei har tillit til evna byråden har til å handtere pandemien.

