Innstillinga valkomiteen har til ny Venstre-leiing blir ikkje klar denne veka

innenriks

– Vi har hatt to fine dagar med gode drøftingar, men har ikkje komme til ein endeleg konklusjon. Derfor skal vi møtast igjen neste helg, seier leiar av valkomiteen, Per A. Thorbjørnsen, til VG.

Onsdag gjennomførte komiteen intervjuar med dei fire Venstre-statsrådane Sveinung Rotevatn, Abid Raja, Guri Melby og Iselin Nybø, som alle blir omtalte som aktuelle kandidatar til leiarvervet i partiet.

Rotevatn er den einaste av dei fire som ope har sagt at han stiller som leiarkandidat.

Til Aftenposten seier Thorbjørnsen at komiteen allereie onsdag antok at det ville ta meir tid enn dei to dagane som var sette av, til å konkludere om ei innstilling.

– Vi ønskte ikkje å pushe fram noka innstilling. Vi har meir tid, seier han.

Komiteen har frist 28. august. Valkomiteen samlast igjen 22. til 23. august.

