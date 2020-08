Politi-bønn til unge i Bergen: – Vis vit og ikkje plag naboane

innenriks

Telefonen til politiet i Vest politidistrikt stod ikkje stille natt til torsdag heller. Mellom klokka 23 og 2 har politiet loggført 42 oppdrag i samband med forstyrring av natteroa.

– Studentane festar og naboane kjeftar, politiet dreg frå stad til stad, og pålegg festen å stengje ned. Det er likevel meir enn vi rekk over, enkelte andre oppdrag kan vi ikkje stå over. Er du ute og festar i natt, vis vit og ikkje plag naboane til fnatt, skriv politiet på Twitter.

Operasjonsleiar Eivind Hellesund seier til NTB at det var opp mot 15 minutts ventetid for dei som ringde inn til politiet natt til torsdag.

– Det er lang kø og vi har mange tapte samtalar. Det er fint vêr i natt og det gjer at ungdommane sit ute eller har vindauga opne, seier han.

Han valde å be patruljane sine prioritere festklagene sidan det skjedde lite anna i Bergen denne kvelden. Men i tillegg til å be ungdommen vise omsyn, kjem Hellesund med ei oppmoding til naboar som er irriterte.

– Vi tenkjer at ein del av dei som står i telefonkø i staden kunne ringt på hos naboen og bede dei dempe festen. Det er klart det ikkje er freistande når ein har lagt seg, men ei lita oppmoding er at dei tek på seg tøflane og går over til naboen i staden for å stå i kø hos oss, seier Hellesund.

Dersom det ikkje hjelper å be naboen roe ned festen, vil politiet òg prioritere oppdraget høgare viss dei får beskjed om at det er gjort forsøk på å løyse problemet allereie.

(©NPK)