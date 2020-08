Støre angrip Europa-opninga til regjeringa

innenriks

I eit intervju med TV 2 angrip Støre strategien til regjeringa for gjenopning av samfunnet for første gong. Han meiner opninga for Europa vart gjort utan nødvendige tiltak.

Testsenter på flyplassar, grenseovergangar og hamner skulle vore på plass før regjeringa gav grønt lys til sydenreiser i Europa, meiner Ap-leiaren.

– Regjeringa var bakpå i mars, og eg meiner det er uforståeleg og uforsvarleg at dei ikkje no hadde dette på plass, seier Jonas Gahr Støre til TV 2.

Han meiner òg at regjeringa har ansvaret for manglande testing no som smitta i større grad spreier seg i Noreg igjen.

– Vi har sett svenske helsearbeidarar som går rett i jobb utan å teste seg i Noreg, og vi har sett filippinarar som kjem utan at dei blir testa i Noreg, seier Støre.

I tillegg meiner han at det burde vore gitt grundig informasjon om karantenereglane ved innreise til Noreg.

Fråsegnene kjem same kveld som årets første direktesende partileiardebatt i Arendal. Der er Noregs koronahandtering venta å bli eit viktig tema.

(©NPK)