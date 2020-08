Trondheims kommuneoverlege: Urovekkande utvikling

innenriks

Torsdag opplyser Trondheim kommune at det er registrert to nye koronatilfelle. Blant dei er det eit barn som er under ti år gammalt. Den andre smitta er ein person i 20-åra. Begge har hatt nærkontakt med ein person som er registrert smitta, opplyser kommunen i ei pressemelding.

394 personar vart testa i kommunen onsdag. 940 ventar på å bli testa, og 50 personar vil få ein test nummer to i løpet av dei næraste dagane. Onsdag svarte på kommunen 720 førespurnader på koronatelefonen.

Frisørkundar i karantene

– Frå slutten av juli, har vi sett ei ny utvikling. Vi har nærast dagleg nye smittetilfelle. Dei smitta har hovudsakleg vore i grøne land. Det er ei urovekkande utvikling vi ser. Fleire har ukjend smittekjelde, og svært mange nærkontaktar, seier fungerande kommuneoverlege Elizabeth Kimbell på ein pressekonferanse torsdag, ifølgje Adresseavisen.

Nyleg vart omtrent 200 personar sende i karantene etter koronasmitte i to frisørsalongar i byen. I tillegg oppstod det smitte på Hornemannsgården, eit aktivitetssenter for eldre, og 300 personar herifrå er i karantene.

– Det blir planlagt opning av senteret igjen neste veke, seier Kimbell.

Ikkje studentane som har ført smitta

Samtidig har studentar frå heile landet komme til Trondheim og markerer studiestart med festar.

Kommunedirektør Morten Wolden gjentok på pressekonferansen at smittevernreglar må overhaldast også av studentane.

– Det er viktig å seie at det ikkje er studentane som har ført ny smitte til Trondheim, men dei kan smitte andre, seier han.

– Det er viktig å avgrense festinga, spesielt i dei to–tre vekene vi er inne i no. Vi er inne i ein kritisk fase. Viss vi ikkje klarer det, må vi setje i verk mykje meir alvorlege tiltak, seier Wolden.

